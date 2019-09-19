Красногорск, 19 сентября 2019, 16:16 — REGNUM Пекарни Московской области приняли участие в Международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир!», который стартовал 19 сентября в Калужской области. Об этом сообщается на портале правительства Подмосковья.
Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, в форуме участвуют представители 70 регионов России и 36 стран мира. Свою продукцию представили и крупные хлебопекарни, и частные фермеры Московской области. Форум продлится до 22 сентября.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в рамках Международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир!» открылся 71-й конгресс Международного союза пекарей и кондитеров.
Читайте ранее в этом сюжете: Под Калугой открылся конгресс Международного союза пекарей и кондитеров