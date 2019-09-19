Москва, , 16:00 — REGNUM Реализация национального проекта «Экология» дает возможность регионам улучшить экологическую обстановку, что отражает потребности местных жителей. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы по направлению «Экология и природные ресурсы» Государственного совета Российской Федерации Глеб Никитин, выступая 19 сентября на заседании коллегии Минприроды РФ «По вопросу реализации национального проекта «Экология».

По его словам, растет правосознание граждан и их требовательность по вопросу реализации проектов в их экологической составляющей.

Кроме того, он рассказал, что идет реализация мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в Нижегородской области. Уже приобретено несколько сот автобусов, использующих в качестве топлива особую разновидность природного газа. По словам Никитина, уже подобраны объекты под строительство газозаправочной инфраструктуры. Еще один проект касается сохранения лесов, и его общий объем финансирования около 260 млн рублей. Причем, как добавил Никитин, национальный проект стал прорывом в области лесопожарной безопасности, так как «целый ряд позиций, которые раньше не приобретались», поступили в распоряжение соответствующих служб.