Великий Новгород, , 16:00 — REGNUM В Новгородской области в 27 организациях и предприятиях всех форм собственности в сентябре накопилось более 50 млн рублей задолженности по оплате труда. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 сентября, в прокуратуре региона, где состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в социальной и экономической сферах.

Долги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным Новгородстата, на 1 сентября 2019 года задолженность по зарплате имели пять крупных организаций региона на сумму более 8,2 млн рублей. Кроме того, ещё более 41,9 млн рублей долга по оплате труда накопили 22 малых предприятия области.

На совещании в прокуратуре были заслушаны представители предприятий-должников, имеющих задолженность на общую сумму более 24,7 млн рублей.

При этом представители трёх из них — МУП «Марёвское ВКХ», ООО «Экосервис», ООО «Новкоммунсервис» — сообщили, что погасили долги — речь идёт о сумме более 2,8 млн рублей.