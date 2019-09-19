Ульяновск, , 15:47 — REGNUM Законодательное собрание Ульяновской области одобрило документ, внесенный губернатором Сергеем Морозовым, который позволять применить специальные меры налоговой поддержки трем категориям налогоплательщиков, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Так, для компаний, заключивших соглашение о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности в рамках программы Минпромторга РФ, размер налоговой ставки для определения предельной величины вычета предусматривается в размере 0%.

Для компаний, инвестиционные проекты которых в соответствии с региональным законодательством после 1 января 2020 года получат статус особо значимых, налоговый вычет станет замещением льготы по налогу на прибыль, прекращающей свое действие с 1 января 2023 года. Размер ставки для определения вычета для таких организаций — 7%. Третья категория — субъекты малого и среднего предпринимательства по 13 видам экономической деятельности, для которых в результате применения вычета налог на прибыль может быть уменьшен до 10%.

Закон направлен на улучшение делового климата и стимулирование притока инвестиций.

«На сегодняшний день мы являемся одним из лидеров в Российской Федерации по разработке закона об инвестиционном налоговом вычете, созданию комфортных условий для инвесторов. Об этом я проинформировал Министра экономического развития России Максима Орешкина, и было приятно видеть высокую оценку той работы, которая проведена в Ульяновской области», — подчеркнул губернатор Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания Губернаторского совета по инвестициям 17 сентября, глава Ульяновской области констатировал, что регион традиционно будет обеспечивать инвесторам максимально благоприятные условия и государственную поддержку.

Задачу предоставить бизнесу инвестиционный налоговый вычет поставил президент РФ Владимир Путин на форуме «Деловая Россия» в феврале текущего года.