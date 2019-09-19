Москва, , 15:46 — REGNUM Жители России стали меньше брать потребительских кредитов. Так, в августе 2019 года выдано 1,55 млн кредитов, что на 6,5% меньше по сравнению с августом 2018 года (1,66 млн), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Читайте также: Долговая нагрузка граждан РФ в большинстве регионов превысила пик 2014 года

Наибольшее число выданных потребительских кредитов зафиксировано в Москве (70,8 тыс. ед.), Московской области (64,7 тыс.) и, Краснодарском крае (57,7 тыс.).

Значительное сокращение выдачи кредитов отмечено Свердловской (-13,8%) и Тюменской (-10,8%) областях и Якутии (-10,8%).

По мнению эксперта, сокращение количества выдаваемых кредитов связано с тем, что банки стараются кредитовать граждан РФ более избирательно.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в России выдано 96,5 тыс. новых ипотечных кредитов. По сравнению с августом 2018 года этот показатель снизился на 20%.

Читайте также: Жители России стали на 20% реже брать ипотечные кредиты