Москва, , 15:46 — REGNUM Закон, который в том числе вводит акцизы на электронные сигареты и другие средства альтернативного употребления табака с 2020 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Так, акциз на каждое устройство для нагревания табака с 2020 года составит 50 рублей за штуку. Ставка будет индексироваться и к 2022 году должна составить 54 рубля за одно подобное устройство. Табак для таких устройств также станет подакцизным — ставка налога составит 6,04 тыс. рублей за один килограмм.

Новые нормы коснуться в том числе и жидкостей для электронных систем доставки никотина. Другими словами, речь о жидкостях, которые используются в так называемых вейпах. С 2020 года ставка акциза на один миллилитр такой жидкости составит 13 рублей. К 2022 году она должна подняться до 15 рублей за миллилитр.