Ульяновск, , 15:35 — REGNUM Депутаты Заксобрания Ульяновской области единогласно поддержали законопроект о статусе педагога, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Напомним, документ разработан по инициативе губернатора Сергея Морозова. Эта идея получила поддержку на федеральном уровне, важность законопроекта отметила Министр просвещения РФ Ольга Васильева в ходе рабочего визита в регион.

В частности, документ вводит меры, направленные на популяризацию педагогической профессии, а также предусматривает включение учителей в составы консультативных и совещательных государственных органов.

Кроме того, документ закрепляет статусы педагога-наставника, педагога-методиста и педагога-исследователя, в соответствии с этими компетенциями учителя будут получать ежемесячные дополнительные выплаты. Также предусмотрены гранты в форме субсидий на прохождение стажировок и дополнительные гарантии обеспечения проезда отдельных категорий педагогических работников к месту оздоровления и обратно. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

По словам главы министерства образования и науки области Натальи Семеновой, количество учителей, которые будут получать дополнительные выплаты, а также размер и порядок начислений будут установлены постановлением правительства Ульяновской области, сейчас этот вопрос прорабатывается.

Как сообщало ИА REGNUM, следуя федеральным рекомендациям, в Ульяновской области предлагают учредить новую награду — почётный знак «За развитие наставничества». Соответствующие изменения планируется внести в закон о «О наградах Ульяновской области», который находится на рассмотрении в Законодательном собрании региона. Согласно проекту, награду предлагается вручать работникам, которые являются наставниками для других специалистов.