Москва, , 15:30 — REGNUM Предложение украинской компании «Нафтогаз» о 10-летнем договоре на транзит газа вряд ли будет принято Газпромом на трехсторонних переговорах, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя заявление министра энергетики Украины о новом контракте с Газпромом.

«Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович давно продвигает идею — новый договор на 10 лет на гарантированный транзит через Украину 60 млрд кубометров российского газа в год с возможностью увеличения до 90 млрд кубометров. Но такое предложение и ранее, и сейчас не заинтересовало Газпром.

Газпром со своей стороны предлагает продлить на год действующее соглашение, которое истекает в конце 2019 года. При столь разных подходах маловероятно, что стороны придут к общему проекту решения проблемы украинского газового транзита на предстоящей встрече.

Будет большой удачей, если найдётся хотя бы примерная схема будущего соглашения, с которой согласятся все стороны. Тогда, по крайней мере, ее еще можно будет проработать до конца года.

Украинской газотранспортной системе предстоит пройти через существенное реформирование уже в ближайшее время. Без этого она не может рассчитывать на привлечение иностранных инвестиций для ее модернизации.

Однако это создает дополнительную юридическую проблему — с кем Газпрому заключать долгосрочный 10-летний контракт, если нынешний оператор ГТС, вероятно, не будет им в будущем», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина предложит Газпрому заключить новый договор о транспортировке газа сроком на 10 лет.

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