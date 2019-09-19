Москва, , 15:29 — REGNUM В Госдуме приветствовали ратификацию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

«Конвенция — это расширение транспортного потенциала Каспия, а значит, формирование общего рынка стран-участниц, ускорение и развитие товаропотоков, увеличение товарооборота между нами, увеличения инвестиций в прокладку дорог, объемов грузоперевозок», — заявил депутат Госдумы Леонид Огуль («Единая Россия»).

Он уверен, что очень перспективным направлением станет развитие туризма.

«Можно разработать уникальные туристические продукты — экологические, этнографические, экстремальные, которые смогут сделать Каспий одним из самых популярных туристических направлений», — отметил парламентарий.

Эксперты говорят, что Каспийское побережье может принимать не менее одного миллиона туристов ежегодно.

«Конечно, нужно еще многое сделать для этого. И уже делается. Например, в моем родном астраханском регионе, который я представляю в Госдуме, недавно спущено на воду круизное судно нового поколения «Петр Великий», которое выйдет в первое плавание в следующем году», — заявил Огуль.

Конвенцию уже ратифицировали Азербайджан, Казахстан и Туркмения. Документом определяются и регулируются права и обязательства прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

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