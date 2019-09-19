Москва, , 15:22 — REGNUM Преимуществом портала поставщиков, используемого для госзакупок в Москве, являются возможности для небольших закупок. Об этом 19 сентября заявил журналистам вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Основным конкурентным преимуществом портала поставщиков стали закупки малого объема», — сказал он.

По его словам, сейчас на портале зарегистрировано свыше 150 тысяч поставщиков, причём 90% из них — это малые и средние предприятия. На долю МСП приходится более трети всех закупок столицы или порядка 5 млрд долларов в год.

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Сайт для автоматизации закупок малого объема представили участникам VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС, которая проходит в Москве. Во время своего выступления на конференции руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев заявил, что портал «выполняет функцию «одного окна».

«С одной стороны, с его помощью можно найти любую информацию, связанную с городскими закупками и теми потребностями, которые он развивает, с другой — компании получают реальные возможности для формирования собственного портфеля заказов», — сказал он.

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Дёгтев рассказал, что зарубежные ресурсы устанавливают высокую планку проведения закупки, в рублёвом эквиваленте речь о нескольких миллионах.

«Такой уровень цен, безусловно, привлекает внимание больших компаний к сотрудничеству с государством, но в то же время снижает потенциальные возможности для участия малого бизнеса», — считает глава департамента.