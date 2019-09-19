Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Британский издатель Archant стал партнером Google по проекту Project Neon, в который американская компания инвестирует «несколько миллионов долларов». Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что проект станет первым в своем роде для Google за пределами США. Archant издает Eastern Daily Press и ещё несколько газет в Лондоне.

Общий проект предполагает создание новых новостных сайтов в трех британских регионах. К этим ресурсам будут применять разные «коммерческие подходы», например, выстраивать прямые взаимоотношения с местными предпринимателями.

Проект рассчитан на три года, и в Archant рассчитывают, что новые сайты за этот период обретут финансовую устойчивость.

Читайте также: Twitch приобрел базу данных по видеоиграм IGDB