Кишинёв, , 15:17 — REGNUM Совместное российско-молдавское предприятие АО «Молдовагаз» рассчитывает продлить действие договоров на поставку Молдавии российского газа и на его транзит. Заявление об этом было опубликовано предприятием 19 сентября после заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в четверг в Кишиневе.

Сообщается, что во время заседания также обсуждался и вопрос о долгах газового оператора Молдавии. Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан назвал его сложным и предложил обсудить на заседаниях, которые пройдут позже.

«На данный момент было достигнуто соглашение о создании приемлемого механизма погашения накопленной задолженности АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром»., — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что это было первое заседание российско-молдавской межправительственной комиссии за три года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии рассчитывают на снижение стоимости российского газа