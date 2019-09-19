Уфа, , 15:18 — REGNUM Строительство двух объектов в сфере водоснабжения предусмотрено в текущем году в Башкирии. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии

По словам чиновников, в 2019 году будет построена система очистки питьевой воды в городе Давлеканово.

Кроме этого, в этом году запланировано строительство водозабора и сетей водоснабжения в селах Кумлекуль, Горново, Красный Яр, в деревнях Якшиваново, Карюгино, Опытное хозяйство Уфимского района.

Отмечается, что к ноябрю текущего года должны быть готовы проекты еще четырех объектов водоснабжения, строительно-монтажные работы которых планируется выполнить в последующие годы.

Среди проектируемых: система очистки воды для села Раевский Альшеевского района, села Чекмагуш и рабочего поселка Чишмы.

Кроме этого, будет выполнена реконструкция Кляшевского водозабора, водопроводных сетей и сооружений для обеспечения качественного питьевого водоснабжения Южной части села Иглино. Напомним, что работа ведется в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект «Экология».