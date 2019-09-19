Улан-Батор, , 15:05 — REGNUM Правительство Монголии решило выделить 28 тысяч гектаров земли на территориях сомона Эрдэнэбуран и Мянгад аймака Ховд, сомона Баяннур аймака Баян-Ульгий и сомона Умноговь аймака Увс для строительства Эрдэнэбурэнской гидроэлектростанции.

Власти страны планируют завершить строительство Эрдэнэбурэнской ГЭС за четыре года. Инвестиция строительства ГЭС составляет 288 миллионов долларов США, и из них 90 процентов финансирования будет получено за счет льготного кредита правительства Китая.

По данным пресс-службы Правительства Монголии, Эрдэнэбурэнская ГЭС с мощностью 100 МВт будет производить 300 млн кВт/час электроэнергии в год, тем самым станет надежным и дешевым источником электроэнергии для западных районов Монголии.

Также планируется после начала работы ГЭС в западном районе разработать крупные месторождения серебра и коксующегося угля и построить заводы по производству цемента, стали и переработке мяса.

В настоящее время 75 процентов потребности в электроэнергии в западных районах Монголии обеспечивается за счет импорта из России и Китая.