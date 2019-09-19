Москва, , 15:04 — REGNUM Бюджетный профицит в 2022 году составит 0,2% ВВП. Об этом журналистам сообщили в Минфине РФ.

В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,8% ВВП, в 2021 году — 0,5% ВВП, а в 2022 году снизится до 0,2% ВВП. Доходы бюджета в ближайшие три года составят 20,4 трлн рублей, 21,2 трлн рублей и 22 трлн рублей соответственно, расходы — 19,5 трлн рублей, 20,6 трлн рублей и 21,8 трлн рублей соответственно.

Направленность бюджета на предстоящие три года останется стимулирующей после периода консолидации в 2014—2018 годах, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что при подготовке федерального бюджета учитывается нестабильность на мировых рынках и сохраняется механизм бюджетного правила.

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