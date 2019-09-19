Москва, , 14:55 — REGNUM Новый договор между Газпромом и «Нафтогазом» интересен обеим странам — и Росии, и Украине, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики и статистики РЭУ им Г.В.Плеханова Александр Тимофеев, заявление министра энергетики Украины о новом контракте с Газпромом.

«Для России важно сохранять гарантии доверия и надёжности поставок газа в Евросоюз. Это важно и для избежания штрафов и новых санкций.

Ранее по «Северному потоку» из-за иска Польши по транзиту газа через газопровод Opal Европейский суд обязал снизить почти в два раза прием по нему газа из России.

После этого Газпром был вынужден пойти на договоренности по новому объёму транзита через Украину.

Украина, пользуясь ситуацией заключить контракт на 10 лет, может тем самым поставить в зависимость Россию или это новый шаг к дружбе двух стран. Что это, покажет время.

Россию же может устроить и короткий контракт до решения ситуации на 1−3 года. Россия и Европа планируют наращивать объемы поставки газа, но опять оказываются в неловком положении из-за метаний Украины, которая по всей видимости не хочет заработать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина предложит Газпрому заключить новый договор о транспортировке газа сроком на 10 лет.

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