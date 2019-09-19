Москва, 19 сентября 2019, 15:23 — REGNUM Внесудебный порядок взыскания с работодателей задолженностей по зарплате поможет гражданам быстрее получать положенным им выплаты. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Duma.gov.ru

Речь идет о законопроекте, который позволяет госинспекторам труда принимать решения о принудительном взыскании с работодателя начисленных, но фактически не выплаченных работнику зарплат или других выплат, который Госдума приняла в первом чтении.

«Законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан от недобросовестных работодателей и позволит людям быстрее получить положенные им выплаты», — заявил Володин.

Так, подчеркнул он, сегодня граждане вправе обратиться в суд, однако это довольно долгий и достаточно затратный процесс.

«К тому же, судебные споры могут затянуться, особенно, если у работодателя собственная сильная юридическая служба, и тогда люди на некоторое время остаются без положенных им денег — а это чревато рисками бедности и попадания в долговую кабалу с «займами до зарплаты», — отметил Володин.

Если же закон будет принят, то у граждан появится возможность обратиться в трудовую инспекцию за взысканием долгов по зарплате. По итогам рассмотрения госинспектор может направить работодателю исполнительный документ.

«Можно рассчитывать, что большая часть компаний уже на этой стадии предпочтет расплатиться с работниками и выполнить предписание трудовой инспекции, чем нести дополнительные затраты на судебное сопровождение и выплату госпошлин», — считает Володин.

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