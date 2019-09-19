Москва, , 15:23 — REGNUM Внесудебный порядок взыскания с работодателей задолженностей по зарплате поможет гражданам быстрее получать положенным им выплаты. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Речь идет о законопроекте, который позволяет госинспекторам труда принимать решения о принудительном взыскании с работодателя начисленных, но фактически не выплаченных работнику зарплат или других выплат, который Госдума приняла в первом чтении.

«Законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан от недобросовестных работодателей и позволит людям быстрее получить положенные им выплаты», — заявил Володин.

Так, подчеркнул он, сегодня граждане вправе обратиться в суд, однако это довольно долгий и достаточно затратный процесс.

«К тому же, судебные споры могут затянуться, особенно, если у работодателя собственная сильная юридическая служба, и тогда люди на некоторое время остаются без положенных им денег — а это чревато рисками бедности и попадания в долговую кабалу с «займами до зарплаты», — отметил Володин.

Если же закон будет принят, то у граждан появится возможность обратиться в трудовую инспекцию за взысканием долгов по зарплате. По итогам рассмотрения госинспектор может направить работодателю исполнительный документ.

«Можно рассчитывать, что большая часть компаний уже на этой стадии предпочтет расплатиться с работниками и выполнить предписание трудовой инспекции, чем нести дополнительные затраты на судебное сопровождение и выплату госпошлин», — считает Володин.

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