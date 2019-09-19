Москва, , 14:55 — REGNUM Закон, направленный на предоставление господдержки отечественным производителям вина и виноградарям, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Речь идет о предоставлении субсидий из госказны, чтобы виноградари и виноделы РФ могли возместить недополученные доходы и затраты. Причем новые нормы коснутся не только недополученных доходов и затрат, которые связаны с производством и реализацией винограда, но и произведенной из него продукции. Речь, в частности, о винах, игристых винах, виноматериалах, а также о ликерных винах с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения.

Новые нормы вступят в силу с 2020 года. Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона позволит повысить качество российского вина.