Милан, Италия, , 14:52 — REGNUM Новое правительство Италии намерено пересмотреть в сторону снижения прогнозы своих предшественников относительно роста экономики, сообщает Reuters в четверг, 19 сентября, со ссылкой на осведомленные источники в правительстве.

Министры полагают, что в 2019 году рост ВВП составит не 0,2%, а 0,1%, а в 2020 году — не 0,8%, а 0,4%.

В таком виде прогнозы будут максимально приближены к предположениям мировых рейтинговых агентств, а также экспертов ЕС.

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