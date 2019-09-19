Милан, Италия, , 14:48 — REGNUM В Италии заметно выросло число постоянных трудовых договоров и снизилось количество временных контрактов, сообщили в четверг, 19 сентября, в национальном фонде социального обеспечения, передает Italia Oggi.

Кроме того, число контрактов, статус которых был изменен с временных на постоянные, составило в первые семь месяцев 2019 года 439 тысяч. Это на 60% больше, чем в аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, летом 2018 года правительство Италии утвердило так называемый «декрет о достоинстве», меры которого стимулируют наём работников с постоянными контрактами и затрудняют наём по временным договорам.