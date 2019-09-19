Милан, Италия, , 14:43 — REGNUM В 2020 году рост ВВП Италии составит 0,4%, полагают эксперты Организации ЕС по взаимодействию и развитию, передает информагентство ANSA в четверг, 19 сентября.

В 2019 года рост ВВП будет «близким к нулю», считают эксперты.

Рост мировой экономики в 2019 года составит 2,9%, в 2020 году — 3%, считают в организации. В мае 2019 года эксперты прогнозировали рост на в 3, Ю2% и 3,4% соответственно.

Экономика еврозоны в 2019 году вырастет на 1%, в 2020 году — на 1,1%, полагают эксперты. Ранее они прогнозировали рост на 1,1% и 1,5% соответственно.