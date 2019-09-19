Киев, , 14:39 — REGNUM В одном из крупнейших портов Украины «Южный» (Одесская область) силовики обнаружили хищение средств при поставках тепловозов.

Об этом сообщает 19 сентября украинская Служба безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Силовики выяснили, что в 2018 году руководство порта заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн гривен (чуть больше $1 млн) и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. В итоге оказалось, что тепловозы поскольку перед поставкой на Украину были списаны с баланса железной дороги «одной из стран СНГ» в связи с неудовлетворительным техническим состоянием. Эксперты оценили их стоимость в 3 млн грн.

Также в СБУ отмечают, что передача тепловозов на баланс порта, которая должна была состояться в октябре 2018 года, до сих пор не осуществлена, а средства госпредприятию не были возвращены.

Силовики изъяли документацию, которая подтверждает проведение сделки. Открыто уголовное производство по ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

ИА REGNUM напоминает, что в июне силовики уже обнаружили масштабные хищения государственных средств в порту «Южный». Оказалось, что чиновники госпредприятия вносили в реестр неправдивые данные о начислении социальных выплат, а деньги поступали на банковские счета знакомых организаторов незаконной схемы. В течение 2018−2019 годов злоумышленники завладели бюджетными средствами на 2,5 млн гривен.

Согласно официальной информации, за восемь месяцев 2019 года морские порты Украины увеличили перевалку почти на 19% и достигли отметки 100 млн тонн. При этом порт «Южный» перевалил почти 33,5 млн тонн (+28,4% по сравнению с первыми восемью месяцами прошлого года).