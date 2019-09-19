Киев, , 14:29 — REGNUM После открытия рынка земли на Украине землю за копейки скупят транснациональные корпорации, заявил в своем комментарии сегодня, 19 сентября, украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт дал понять, что не стоит всерьез воспринимать прозвучавшее ранее сегодня заявление президента Зеленского о том, что после реформы покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании.

«Ну да. Землю за копейки скупят транснациональные корпорации, которые зарегистрируют в Украине свои дочерние предприятия», — комментирует Корнейчук.

Также он отмечает, что не зря украинская власть уже перенесла открытие рынка земли на 1 октября 2020 г. По его словам, это связано с тем, что в это же время на Украине должны состояться очередные местные выборы.

«Логично. Пока страна будет занята местными выборами, включая Донбасс, ЗеКоманда «распилит» землю», — считает Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины, выступая сегодня на конференции по реформе управления земельными отношениями, заявил, что «страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами — это бред».

Вместе с тем премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что его правительство готово обсуждать вопрос участия нерезидентов в украинских компаниях, которые с запуском рынка земли получат право на ее покупку.