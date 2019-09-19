Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM Торгово-промышленная палата Ростовской области и Экономический совет княжества Монако подписали совместный меморандум о взаимопонимании, сообщает управление информационной политики региона 19 сентября. Документ подписан в рамках бизнес-миссии Монако на Дон.

«Новый меморандум станет основой для расширения внешнеторговой деятельности Ростовской области за счёт формирования деловых связей между донскими предприятиями и компаниями княжества. Монако располагает тесными экономическими связями с африканскими странами. Поэтому развитие сотрудничества с княжеством обеспечит предприятиям Ростовской области выход не только на европейские рынки, но и в Африку», — прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Делегацию Монако заинтересовал экспорт продукции сельхозпредприятий Ростовской области в княжество.

«Ростовская область обладает огромным экономическим потенциалом. Подписание меморандума открывает перед нами большое количество новых путей для сотрудничества», — сказала чрезвычайный и полномочный посол княжества в России Мирей Петтити.