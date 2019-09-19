Брюссель, , 14:27 — REGNUM Министр энергетики РФ Александр Новак заявил о готовности вести конструктивный диалог о транзите газа по территории Украины. Об этом он рассказал журналистам, прибыв в Еврокомиссию.

«Готовы к конструктивным переговорам», — сказал глава министр перед тем как отправится на встречу с заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, который также прибыл для трехстороннего диалога в Еврокомиссию, сообщил, что перед встречей ожидает себя как на экзамене. Он также не уверен, что переговоры состоятся.

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