Тюмень, , 14:27 — REGNUM Экспорт тюменских товаров в Германию по итогам первых шести месяцев 2019 года увеличился почти в три раза по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом говорилось 19 сентября на встрече губернатора Тюменской области Александра Моора с генеральным консулом Германии в Екатеринбурге Матиасом Крузе.

Товарооборот между Тюменской областью и Германией в 2018 году составил $738 млн.

Предприятия, созданные германскими инвесторами, работают в Тюменской области успешно, создают рабочие места, вносят вклад в благосостояние региона, отметил Мартин Крузе на встрече.

Стороны договорились о дальнейшем экономическом и культурном сотрудничестве. В 2019 году реализуется программа по обучению тюменских фермеров производству твёрдых сыров в частных сыроварнях Нижней Саксонии. Также планируются совместные образовательные программы для специалистов сферы туризма и гостиничного сервиса.