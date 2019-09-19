Екатеринбург, , 14:16 — REGNUM Возможность выделить средства на подготовку проектно-сметной документации, необходимой для начала строительства нового автомобильного моста в Махнёво, обсудили чиновники местной администрации и правительства Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Соглашения были достигнуты в ходе консультаций по подготовку проекта бюджета Свердловской области на 2020 год. Также обсуждались вопросы софинаесирования строительства моста.

Напомним, что автомобильный мост через реку Тагил в Махнёво закрыт из-за аварийного состояния. У дорожной переправы деформировались опоры. Ведётся ремонт, и движение по мосту планируется восстановить к началу ноября.

На данный момент для автомобилей организован объездной путь, а школьников довозят на автобусе до пешеходного моста через реку, за которой сразу расположено общеобразовательное учреждение.