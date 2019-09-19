Архангельск, , 14:13 — REGNUM В Архангельской области может появиться завод по переработке пластика. Встречу с заинтересованным в реализации проекта инвестором провел замгубератора Алексей Никитенко.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, ориентировочная стоимость объекта составляет порядка 150 миллионов рублей. Объем вторсырья, который предприятие способно будет переработать, может достигать 300 тонн в месяц. Из них на выходе планируется получать почти аналогичной объем пластиковой крошки. Часть указанного сырья в объеме 200 тонн компания изначально намерена продавать, а из оставшихся 100 тонн производить готовую продукцию в виде полимерного бруса, доски и так далее.

Малоподверженные разложению материалы планируют использовать при создании объектов благоустройства, в строительстве детских площадок, малых архитектурных форм, а также разного рода ограждений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области стартовал конкурс по отбору нового регионального оператора. Заявки будут приниматься до 16 октября.