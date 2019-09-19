Москва, , 14:11 — REGNUM Методология подсчета ресурсов полезных ископаемых различных российских ведомств может серьезно отличаться. Казалось бы, что на Земле не осталось желтых пятен, но тем не менее на планете обнаруживаются новые месторождения нефти, которые могут менять картину в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов, комментируя данные Минприроды РФ о запасах нефти.

«Отмечается, что за последние несколько лет реализация нескольких проектов по разведке, разработке и добыче полезных ископаемых была приостановлена и даже полностью остановлена из-за сопротивления со стороны местных общин.

Основные проблемы местных жителей, как правило, включают предполагаемое или реальное влияние горнодобывающих предприятий на окружающую среду, несправедливое распределение прибыли от деятельности по добыче и разведке, недостаточный вклад в бюджеты местных органов власти и отсутствие прозрачности в отношении конечной собственности компаний, осуществляющих разведку и добычу.

Не стоит также забывать про стратегические ресурсы арктического шельфа, где может скрываться порядка 400 млрд баррелей углеводородов. Учитывая данные факты, можно сказать, что Россия по стратегическим запасам полезных ископаемых опережает другие страны, но по объему геологических разведочных работ, страна отстает.

Причины могут быть связаны с тем, что из-за санкций Запада в России нет должного зарубежного оборудования для проведения буровых работы в той же тундре. Однако истощение старых месторождений все же придется компенсировать добычей нефти из Арктики.

В текущих условиях наблюдается нестабильный энергетический рынок, который оказывается под влиянием геополитических факторов, но тем не менее как таковой альтернативы нефти в мире пока нет, и Россия в этом вопросе будет занимать лидирующие позиции», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость российских запасов полезных ископаемых пересчитало Минприроды РФ. По состоянию на конец 2018 года их стоимость составила 93,4 трлн руб.

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