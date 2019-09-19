Красногорск,
19 сентября 2019, 14:11 — REGNUM В Московской области застройщикам напомнили, что для освобождения от эскроу-счетов до 1 октября 2019 года они должны подать заявления о степени готовности объекта. Соответствующие изменения в федеральное законодательство внесены постановлением правительства РФ №480
Как пояснил начальник главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян, постановлением правительства установлена «отсекательная» дата подачи застройщиками заявления о подтверждении степени готовности объекта. Изменения вступят в силу 24 сентября 2019 года.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года российские застройщики, привлекающие денежные средства участников долевого строительства, должны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Для освобождения от эскроу застройщику необходимо соответствовать ряду критериев, определенных постановлением правительства №480.