Красногорск, , 14:11 — REGNUM В Московской области застройщикам напомнили, что для освобождения от эскроу-счетов до 1 октября 2019 года они должны подать заявления о степени готовности объекта. Соответствующие изменения в федеральное законодательство внесены постановлением правительства РФ №480 от 22.04.2019 «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости…», сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе регионального Главгосстройнадзора.

Как пояснил начальник главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян, постановлением правительства установлена «отсекательная» дата подачи застройщиками заявления о подтверждении степени готовности объекта. Изменения вступят в силу 24 сентября 2019 года.

«Застройщики, которые до 1 октября 2019 года не подадут заявления о степени готовности объекта, независимо от степени готовности их проектов, не смогут привлекать средства дольщиков, не используя счета-эскроу», — напомнил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года российские застройщики, привлекающие денежные средства участников долевого строительства, должны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Для освобождения от эскроу застройщику необходимо соответствовать ряду критериев, определенных постановлением правительства №480.