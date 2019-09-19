Новосибирск, , 14:08 — REGNUM Необходимость развития в России направлений по малотоннажной химии отметили участники сессии «Современные приоритеты химических технологий» в рамках VII Международного форума технологического развития и выставки «Технопром». Об этом 19 сентября сообщает издание «Наука в Сибири».

«Малотоннажные химические продукты обеспечивают устойчивое развитие производства новых материалов, в том числе двойного назначения», — объяснил директор Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров.

По его словам, необходимо включить тематические направления по малотоннажной химии в программы фундаментальных поисковых и прикладных исследований в области обороны и обеспечения безопасности государства. Он добавил, что наибольшим потенциалом для создания центров малотоннажной химии обладает Сибирь, потому что здесь есть сырье для подобных производств, а также компании и академические институты, работающие в этой сфере

В свою очередь директор блока «Корпоративный НИОКР» холдинга «Сибур» Дмитрий Стёпкин назвал несколько направлений, перспективных для развития химии в России. По его мнению, к ним относятся переработка пластика и создание биоразлагаемых полимеров для повседневного использования, газификация, переработка мусора.

Продолжая эту тему, заместитель директора ФИЦ ИК СО РАН доктор химических наук Вадим Яковлев, что некоторые направления работы в этой сфере могут быть реализованы в новосибирском Академгородке.

«Подобных центров в России пока нет, но к их созданию необходимо стремиться. Задачи, которые ставятся перед ЦКП: разработка новых типов катализаторов для энергетики и оборонно-промышленного комплекса, малотоннажной химии, усовершенствование технологии производства катализаторов, создание отечественной продукции для целей импортозамещения», — сказал учёный.

Бухтияров добавил, что потенциал развития химического производства и прежде всего малотоннажной химии огромный. Однако в этой области существует много нерешенных проблем, в частности необходимо формировать механизмы этого развития. «Государство и крупные компании пытаются это делать, однако нужен не один подход, а несколько для разных задач», — заключил эксперт.

VII международный форум технологического развития «Технопром-2019» с международным участием прошёл в Новосибирске 18 и 19 сентября.

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