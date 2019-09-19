Красноярск, , 14:08 — REGNUM Органы следствия и дознания ГУ МВД по Красноярскому краю расследуют уголовные дела, связанные с незаконными порубками леса в регионе. Как сообщили ИА REGNUM 19 сентября в ведомстве, за восемь месяцев 2019 года зарегистрировано 419 таких преступлений.

Ущерб по ним составил 240 млн рублей. Из них возмещен 101 млн рублей. В суд направлено 148 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, что касается лесных пожаров, в краевом ГУ МВД проинформировали, что в производстве восьми следственных подразделений находятся 19 уголовных дел, возбуждённых по фактам неосторожного обращения с огнём, совершённого неустановленными лицами.

Читайте также: В Красноярском крае возбуждено 19 уголовных дел из-за лесных пожаров