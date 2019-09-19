Ярославль, , 13:59 — REGNUM Бывший главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович выступил с проектом развития портовых зон и побережья Волги. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM. Проект с условным названием «Вернем Волгу Ярославлю» был озвучен в ходе заседания экспертной группы по благоустройству города.

Аркадий Бобович Мэрия Ярославля

«Дело в том, что в Ярославле много территорий, портовых и прибрежных зон, которые не имеют нормального выхода к Волге. Это практически все Брагино, поселок Сокол. Мое и еще нескольких коллег предложение зеленые зоны там превратить в парки, устроить зоны отдыха на берегу Волги, ручьев Урочи и Норы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Аркадий Бобович.

Архитектор предлагает разработать концепцию развития территорий, чтобы потом получить на реализацию проекта федеральное финансирование.

«Понятно, что у города нет собственных средств на реализацию проекта. Есть федеральный проект «Чистая Волга», федеральная программа «Городская среда», куда следует идти с данной концепцией», — добавил Аркадий Бобович.

Члены экспертной группы по благоустройству данное предложение поддержали, идея может быть включена в стратегию развития Ярославля. Также в ходе обсуждения тем благоустройства мэр Ярославля рассказал о проекте пешеходного моста через Которосль от парка Тысячелетия до строительной площадки на месте бывшей гостиницы «Чайка».

"В Ярославле много общественных территорий, которые необходимо развивать, можно сделать новые парковые и прогулочные зоны. Надеюсь, что наряду с традиционными местами отдыха, у нас появятся новые. Эту работу нужно проводить совместно с ярославцами, заинтересованными в развитии городской среды», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Также прозвучало предложение разработать индивидуальный план развития каждой парковой зоны в Ярославле.

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