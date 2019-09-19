Москва, , 13:55 — REGNUM Чаще всего в составе социального пакета работающие жители России хотели бы видеть льготные путевки для себя и детей (47%). Такие данные представило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Также важные для сотрудников такие пункты соцпакета, как добровольное медицинское страхование (45%) и бесплатное питание (33%).

Кроме этого востребованы и другие составляющих соцпакета — оплата проезда (28%), повышение квалификации, учёба за счет работодателя (21%), оплачиваемая мобильная связь (18%) и компенсация расходов на спорт (14%).

Между тем, для 73% работающих граждан РФ наиболее привлекательными способами вознаграждения за хорошую работу являются премии и 13-я зарплата (56%). Социальный пакет оказался на третьем месте (41%).

Опрос проведён в августе 2019 года среди 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах РФ. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство работающих жителей России (52%) заявили, что для мотивации их работодатель использует денежные вознаграждения.

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