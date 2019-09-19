Рим, , 13:52 — REGNUM Власти Италии будут финансово поощрять продажу продуктов питания без пластиковой упаковки, заявил в четверг, 19 сентября, министр по делам экологии и окружающей среды Серджо Коста, передает Sky.

По всей видимости, поощрение примет форму налогового вычета. Аналогичным образом предлагается премировать автовладельцев, которые утилизируют не самые экологичные автомобили.

Эти и другие меры поддержки «зеленой экономики» и окружающей среды появятся в бюджете страны на 2020 год, сказал Коста.