Стратегическое сотрудничество Беларуси и Казахстана развивается. Готовится визит Александра Лукашенко в Нур-Султан, предстоит заседание белорусско-казахстанской межправкомиссии. Однако нужно обсудить и урегулировать ряд вопросов, среди которых — соглашение о поставках казахстанской нефти в Белоруссию и приобретение Казахстаном акций белорусского госпредприятия по производству сельхозтехники «Гомсельмаш». Об этом 18 сентября заявил первый зампред белорусского правительства Александр Турчин во время переговоров с посолом Казахстана Аскаром Бейсенбаевым.

Минск, , 13:48 — REGNUM «Думаю, мы предложим, чтобы Казахстан стал в некотором роде нашей опорной точкой в регионе и оттуда шел экспорт совместных товаров. Сейчас работаем над этим и позже обсудим конкретные предложения», — сказал Турчин. Бейсенбаев среди перспективных направлений двустороннего взаимодействия назвал создание совместных предприятий, а также совместный выход на рынок Китая. По информации Совмина Белоруссии, двусторонняя договорно-правовая база сотрудничества включает более 65 межгосударственных, межправительственных и ведомственных международных договоров. Основополагающим документом является Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. Белоруссия предоставляет национальный режим для казахстанских товаров в соответствии с договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года и договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года.

За январь-июль 2019 года товарооборот Казахстана и Белоруссии составил $549,4 млн (+6,6%), из которых $458,3 млн — белорусский экспорт. Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает более 40 субъектов и свыше 170 субъектов дилерской сети. Действует 8 совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования.