Москва, , 13:59 — REGNUM Закон, устанавливающий бессрочные надбавки к ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Речь идет о ставки НДПИ при добыче нефти и газа. Так, сегодня в Налоговом кодексе прописаны временные надбавки к ставке налога. Так, за каждую добытую тонну компаниям необходимо уплатить по 428 рублей.

Такие нормы должны были прекратить свое действие к 2022 году, однако в правительстве посчитали, что надбавки можно было бы сделать бессрочными, учитывая льготы и компенсации, которые есть сегодня у нефтегазовой отрасли. Как отмечали в Минфине, такие нормы позволяют увеличить поступления в федеральный бюджет на 340 млрд рублей ежегодно.