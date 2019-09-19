Москва, , 13:59 — REGNUM Закон, наделяющий многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ) правом подавать документы в налоговые органы и выдавать их гражданам, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Такие нововведения профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам прописал в инициативе, направленной на изменение некоторых параметров налоговой политики. Речь идет об упрощении получения гражданами налоговых документов.

Так, сегодня такие документы граждане могут запрашивать и получать только через отделения Федеральной налоговой службы. Депутаты решили упростить процедуру — теперь за такими услугами граждане смогут обращаться в МФЦ.