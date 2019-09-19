Москва, , 13:36 — REGNUM Большинство работающих жителей России (52%) заявили, что для мотивации их работодатель использует денежные вознаграждения — премии и бонусы. Свидетельствуют данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Премия Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В тройке лидеров: предоставление социального пакета для мотивации сотрудников (39%) и поздравления с праздниками, корпоративы, организуемые работодателем (21%).

Реже работникам предоставляют отгулы и выходные дни (15%), выплачивают 13-ю зарплату (14%) и дарят ценные подарки для стимулирования трудовой деятельности (7%).

Примечательно, что каждый пятый работник (22%) заявил, что его работодатель не используют никакие методы поощрения за труд, среди людей рабочих профессий (31%).

Опрос проведён в августе 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в настоящее время работают 7,3 млн людей старше трудоспособного возраста.

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