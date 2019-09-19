Тюмень, 19 сентября 2019, 13:38 — REGNUM По межрегиональной программе «Сотрудничество» Тюменской области, Ямала и Югры в 2019 году предусмотрено потратить 46 млрд рублей. Об этом 19 сентября заявил спикер Тюменской региональной думы Сергей Корепанов.
Напомним, программа «Сотрудничество» финансируется Ямалом и Югрой, которые перечисляют в бюджет Тюменской области часть налога на добычу полезных ископаемых и 29,5% налога на прибыль организаций. Из этой «копилки» финансируются совместные проекты, такие как строительство межрегиональных дорог, жилья и социальных объектов, субсидирование пассажирских и авиаперевозок перевозок.
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