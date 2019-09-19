Тюмень, , 13:38 — REGNUM По межрегиональной программе «Сотрудничество» Тюменской области, Ямала и Югры в 2019 году предусмотрено потратить 46 млрд рублей. Об этом 19 сентября заявил спикер Тюменской региональной думы Сергей Корепанов.

«Таких денег никогда не выделялось. На полмиллиарда увеличился объем субсидий для желающих переехать на юг Тюменской области. Ещё 600 семей с Ямала получат возможность улучшить жилищные условия и перебраться в Тюменскую область», — сообщил Сергей Корепанов.

Напомним, программа «Сотрудничество» финансируется Ямалом и Югрой, которые перечисляют в бюджет Тюменской области часть налога на добычу полезных ископаемых и 29,5% налога на прибыль организаций. Из этой «копилки» финансируются совместные проекты, такие как строительство межрегиональных дорог, жилья и социальных объектов, субсидирование пассажирских и авиаперевозок перевозок.

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