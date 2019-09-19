Ереван, , 13:34 — REGNUM Центральный банк Армении выпустил памятную монету в честь 100-летия Национального исторического музея Армении, 19 сентября сообщает пресс-служба банка.

На аверсе монеты изображены экспонаты коллекции музея — «Скульптурная группа с колесницей» (XV-XIV вв. до н. э.), «Статуэтка серны» (XIII-XII вв. до н. э.), «Повозка четырехколесная» (XV — XIV вв. до н.э.), «Кожаная обувь», «Статуэтка с изображением льва» (VII в. до н.э.). На реверсе — здание музея.

Номинал монеты составит 10 тысяч драм (1,3 тысяч рублей).

Напомним, Национальный исторический музей Армении был открыт в 1919 году. Расположен в городе Ереван, на площади Республики. Экспозиция музея составлена на основе коллекций армянского этнографического общества, Нахиджеванского музея армянских древностей, Анийского музея, Эчмиадзинского матенадарана. В музее — около 400 000 предметов национального наследия.