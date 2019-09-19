Джакарта, , 13:28 — REGNUM Экспорт индонезийского пальмового масла и его производных по состоянию на июль 2019 года достиг 17,76 млн тонн, увеличившись примерно на 16% по сравнению с июнем 2019 года, сообщает информационное агентство Antara.

Председатель индонезийской ассоциации пальмового масла Джоко Суприйоно заявил, что рост экспорта за год составил 4,7%.

«Наибольший рост экспорта был зафиксирован в Китае (на 46,7%), за которым следуют страны Африки (на 20,11%) и несколько азиатских стран, в частности Япония и Малайзия», — пояснил Джоко Суприйоно, добавив, что экспорт пальмового масла испытал снижение в Индии на 19,86% и США на 14,3%.

В настоящее время цены на пальмовое масло на международном рынке начинают расти. Индонезия надеется, что эта восходящая тенденция продолжит демонстрировать положительную динамику.

«Таким образом, пальмовое масло продолжает вносить позитивный вклад в торговый баланс Индонезии», — отметил Джоко Суприйоно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Мозамбик подписали соглашение о преференциальной торговле. Основными экспортными товарами Индонезии в Мозамбик в 2018 году стало пальмовое масло и его производные (27,3 млн долларов США).

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