Краснодар, , 13:27 — REGNUM Российский производитель игристого вина «Абрау-Дюрсо» намерен экспортировать продукцию на рынок Китая, на 2019 год в целом компания отправит на экспорт более 1 млн бутылок вина.

Павла Титова. «План про виноградники в Китае не очень состоялся, потому что мы поняли, что климатически там очень сложно. Мы отказались от этого плана, но мы все равно оставили СП, мы работаем над процессом, стучимся в закрытую дверь, пытаемся дистрибутировать что-то», — цитирует Интерфакс президента «Абрау-Дюрсо»

При этом, отмечает Титов, российский производитель намерен поставлять вино на китайский рынок — сегодня весь рынок этой продукции в Китае составляет 9 млн бутылок, основные экспортёры — Франция, Италия, Австралия и Чили. «Абрау-Дюрсо» в этом году планирует направить лишь три-четыре контейнера (15−16 тыс. бутылок на контейнер).

«Китай пьет много пива, и это большой растущий рынок красного вина, но с пузырьками — нет. Мы ломимся и на этот рынок», — сказал Титов.

Общий объем экспорта компании в этом году составит миллион бутылок (800 тыс. — в 2018): вино отправляется в 20 стран.

«Абрау-Дюрсо» является ведущим производителем игристых и тихих вин России. Завод был основан в 1870 году по указу императора Александра II. В 2006 году контрольный пакет (58%) акций предприятия приобрела группа компаний SVL, позже оставшиеся акции были выкуплены у ГУПа Краснодарского края.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало августа выпуск винодельческой продукции в Краснодарском крае вырос на 11% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

18 сентября Госдума РФ во втором, окончательном чтении, приняла пакет правительственный законопроектов, направленных на поддержку российских виноделов.