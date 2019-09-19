Тюмень, , 13:27 — REGNUM Бюджет Тюменской области в первом полугодии 2019 года исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 43,64 млрд рублей. Об этом говорилось на заседании регионального парламента 19 сентября.

Областной бюджет по доходам исполнен в сумме 112,46 млрд рублей, по расходам — 68,8 млрд рублей.

Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов бюджета Тюменской области в первом полугодии 2019 года являются: налог на прибыль организаций — 81%, и налог на доходы физических лиц — 9,2%.