Москва, , 13:40 — REGNUM Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли пакет постановлений о назначении четырех аудиторов Счетной палаты, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее президент PФ Владимир Путин поддержал предложенные фракциями Госдумы кандидатуры четверых аудиторов Счетной палаты. Трое из них уже ранее занимали должность аудиторов СП и теперь продолжат свою работу.

Так, по предложению фракции «Единая Россия» аудитором станет Валерий Богомолов, по предложению фракции КПРФ — Сергей Штогрин, а по предложению фракции «Справедливая Россия» — Андрей Перчян. «Новичком» стал предложенный фракцией ЛДПР в Госдуме Данил Шилков.

«Это наш коллега, депутат Госдумы на сегодняшний день. Он рекомендован фракцией ЛДПР на эту ответственную должность, вы его хорошо знаете», — заявил в ходе пленарного заседания полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

В ходе обсуждения глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что представленные кандидаты — это выбор фракций Госдумы.

«Это ваш выбор», — обратился в Госдуме глава СП, интонационно сделав акцент на слове «ваш».

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