Барнаул, , 12:58 — REGNUM Данные исследования ВЦИОМ, приуроченного к наступающему Всемирному дню без автомобиля, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

По его словам, реже пользоваться автомобилем граждане России стали не только по причине дороговизны бензина.

«Думаю, кроме бензина ещё ряд факторов, влияющих на это. Рост тарифов всех естественных монополий, коммунальных платежей и общее, не самое лучшее, состояние экономики», — считает эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что дорогой бензин в качестве причины отказа от автомобиля указали 47 процентов опрошенных.

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