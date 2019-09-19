Нур-Султан, , 12:34 — REGNUM Объём перевозок контейнеров по Транссибирской магистрали за восемь месяцев 2019 года составил 727 тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте, что на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

«Сегодня мы являемся свидетелями наращивания объемов железнодорожных контейнерных перевозок между Китаем и Европой, которые опережают не только темпы роста евроазиатских грузопотоков на других видах транспорта, но и динамику внешнеторгового оборота», — сказал глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров, выступая на пленарном заседании Координационного совета по транссибирским перевозкам в Нур-Султане.

Он напомнил, что транзит контейнеров по российским железным дорогам к 2024 году должен вырасти в четыре раза, и компания прикладывает значительные усилия для достижения этого показателя.

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