Москва, , 12:28 — REGNUM Правительство России при подготовке федерального бюджета учитывает нестабильность на мировых рынках и сохраняет механизм бюджетного правила. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства, посвященном прогнозу социально-экономического развития в 2020—2022 годах, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Медведева, бюджет на ближайшие три года будет профицитным, при этом учитывается ситуация в мире. Например, мировой нефтяной рынок сейчас лихорадит после атак на предприятия в Саудовской Аравии.

«Несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне $42,4 за баррель нефти марки Urals в 2020 году», — сказал он.

Механизм бюджетного правила позволяет снижать влияние внешних факторов и обеспечивает запас прочности. Дополнительные доходы пойдут в Фонд национального благосостояния, добавил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, при подготовке бюджета правительство исходило из социальной ориентированности этого документа, заверил премьер-министр.

Читайте также: Федеральный бюджет останется социально ориентированным — Медведев