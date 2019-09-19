Уфа, , 12:23 — REGNUM Проблему «обманутых дольщиков» планируют решить за пять лет в Башкирии. Об этом 19 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров на церемонии вступления в должность.

По его словам, в республике в ближайшую пятилетку особое внимание будет уделено инфраструктурным проектам и улучшению жилищных условий граждан.

«Мы полностью решим проблему «обманутых дольщиков», — заявил он в своем выступлении.

По его словам, в республике будут реализованы масштабные проекты по строительству крупных жилых комплексов со всей инфраструктурой.

Кроме этого, будет отремонтированы 3 тысячи многоквартирных домов и 15 тысяч подъездов. Более 4 тысяч дворов будут благоустроены.

«Из крупных проектов назову строительство двух мостов в Уфе, грузового речного порта в Агидели, железнодорожной ветки «Агидель — Нефтекамск», завершение реконструкции уфимского аэропорта и железнодорожного вокзала», — сообщил Радий Хабиров.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября состоялась церемония вступления в должность главы Башкирии Радия Хабирова.

Он одержал победу на выборах главы Башкирии, получив 82,02 процента голосов избирателей.