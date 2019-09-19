Москва, , 13:34 — REGNUM Профессиональная конференция для маркетологов и владельцев бизнеса состоится в Москве 5 октября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM организатор мероприятия TRINET.WebFacultet.

Профильное мероприятие «День интернет-рекламы: новый уровень» будет посвящено актуальным темам российского онлайн-маркетинга: контекстной и нативной рекламе, контент-маркетингу, продвижению бренда в интернете, управлению ресурсами, мобильным технологиям, системам автоматизации, SMM, SEO.

Как уточнили в компании-организаторе, день с участием 30 спикеров-экспертов включает три параллельных потока докладов для маркетологов и предпринимателей. К обсуждению предлагаются наиболее резонансные для специалистов темы с возможностью выбирать особенно примечательные для каждого конкретного участника обсуждения.

Организаторы анонсируют практическую направленность конференции, разбор конкретных случаев из практики и предложение реально работающих инструментов. Участники могут остановиться на одном из наиболее подходящих вариантов проведения этого дня, от личного до удаленного посещения всех потоков. Конференция состоится 5 октября в штаб-квартире Mail.Ru Group. Организатор — TRINET.WebFacultet.

Заказать билеты можно здесь, при регистрации действует система скидок.